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Почти треть застройщиков, работающих в Приморье, из других регионов

Зампред правительства Ольга Иванникова назвала фактор роста конкуренции среди девелоперов.

Источник: Аргументы и факты

Почти треть застройщиков, работающих в Приморье, зарегистрирована в других регионах России — 31,7%. Об этом сообщило издание VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на Единый ресурс застройщиков.

Заместитель председателя правительства края Ольга Иванникова высказала мнение, что приход федеральных и сильных региональных игроков усиливает конкуренцию, повышает качество и разнообразие проектов, а также способствует внедрению современных технологий и стандартов в строительстве.

В общероссийском рейтинге Приморский край расположился на 15-м месте. Среди дальневосточных субъектов регион уступил только Хабаровскому краю (55,4%) и Амурской области (45,1%), заняв третье место. В остальных субъектах ДФО доля застройщиков из других регионов выглядит так: Сахалинская область — 36%, Забайкальский край — 33,2%, Республика Бурятия — 22,4%, Республика Саха (Якутия) — 1,5%. Информации по другим регионам Дальнего Востока в базе нет.

Лидером по стране стала Ростовская область, где доля «пришлых» застройщиков достигла 64,6%. На втором и третьем местах — Курская область (63,3%) и Донецкая Народная Республика (61,3%).

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