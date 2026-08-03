Почти треть застройщиков, работающих в Приморье, из других регионов

В общероссийском рейтинге Приморский край расположился на 15-м месте. Среди дальневосточных субъектов регион уступил только Хабаровскому краю (55,4%) и Амурской области (45,1%), заняв третье место. В остальных субъектах ДФО доля застройщиков из других регионов выглядит так: Сахалинская область — 36%, Забайкальский край — 33,2%, Республика Бурятия — 22,4%, Республика Саха (Якутия) — 1,5%. Информации по другим регионам Дальнего Востока в базе нет.