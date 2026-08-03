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Амурский судостроительный завод достиг максимальной загрузки за 25 лет

По словам генерального директора АСЗ Михаила Боровского, за все время работы завод выпустил 57 атомных и 42 дизель-электрических подводных лодки.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 августа. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Хабаровском крае вышел на максимальную загрузку за последние 25 лет. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АСЗ Михаил Боровский.

«У нас самая большая загрузка за последние 25 лет, у нас такой загрузки не было давно», — сказал он.

Боровский отметил, что за все время работы завода было построено 57 атомных подводных лодок и 42 дизель-электрических подводных лодки.

Амурский судостроительный завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения всего комплекса работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. За почти 90-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 350 кораблей и судов различного назначения. Завод включен в список стратегических предприятий и организаций РФ.