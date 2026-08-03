Амурский судостроительный завод достиг максимальной загрузки за 25 лет

Амурский судостроительный завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения всего комплекса работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. За почти 90-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 350 кораблей и судов различного назначения. Завод включен в список стратегических предприятий и организаций РФ.