Мэрия утвердила проект 15-этажного отеля и набережной на Кунгасном во Владивостоке

Администрация Владивостока утвердила документацию по планировке территории в районе улицы Мыс Кунгасный, 5. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Ключевым объектом на участке площадью 8,3 гектара станет 15-этажная туристическая гостиница. Проект также предполагает строительство набережной, дороги и велопешеходной тропы «Берег здоровья», сообщает ИА PrimaMedia.
Как следует из текста документа, заказчиком разработки выступило ООО Специализированный застройщик «Миксал». Планировкой территории предусмотрено возведение объекта туристического обслуживания с максимальной площадью застройки 1100 квадратных метров. Согласно градостроительным регламентам, гостиница может достигать 15 этажей в высоту, а для постояльцев должно быть предусмотрено не менее 33 парковочных мест. Проект также обязывает застройщика обеспечить 30-процентное озеленение участка.
Помимо самой гостиницы, в границах планировки появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок. Документацией предусмотрено размещение объекта местного значения — пешеходной тропы «Берег здоровья», которую совместили с двухполосной велодорожкой протяжённостью более 1,2 километра. Эта зона отдыха протянется вдоль побережья.
Развитие территории также предполагает строительство новой улицы местного значения длиной 569 метров и остановочного пункта для общественного транспорта. Сейчас транспортная доступность района ограничена, ближайшая остановка — «Улица Анисимова». Реализовать проект планируется поэтапно: строительство дорог и благоустройство набережной намечены на 2030 год. К этому же сроку должен быть снесён гараж с автомастерскими, попадающий в зону улично-дорожной сети.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, администрация Владивостока объявила о проведении общественного обсуждения по проекту планировки и межевания территории в 21,2 га в районе улицы Сабанеева, 22. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Жители и правообладатели недвижимости могли ознакомиться с документацией и внести предложения с 27 по 31 июля.