Мэрия утвердила проект 15-этажного отеля и набережной на Кунгасном во Владивостоке

Развитие территории также предполагает строительство новой улицы местного значения длиной 569 метров и остановочного пункта для общественного транспорта. Сейчас транспортная доступность района ограничена, ближайшая остановка — «Улица Анисимова». Реализовать проект планируется поэтапно: строительство дорог и благоустройство набережной намечены на 2030 год. К этому же сроку должен быть снесён гараж с автомастерскими, попадающий в зону улично-дорожной сети.