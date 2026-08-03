Эксперт Балынин объяснил, сколько пенсионных баллов дает средняя зарплата

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Средняя заработная плата позволяет сформировать четыре пенсионных балла в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При зарплате в 114 тыс. рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 120 тыс. рублей — 4,834 ИПК», — сказал Балынин.
Он отметил, что зарплаты в 2025 году в среднем выросли на 14,28% — с 89 069 рублей до 101 784 рублей. По мнению эксперта, средняя зарплата продолжит свой рост в 2026-м, за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.