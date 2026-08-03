Эксперт Балынин объяснил, сколько пенсионных баллов дает средняя зарплата

Он отметил, что зарплаты в 2025 году в среднем выросли на 14,28% — с 89 069 рублей до 101 784 рублей. По мнению эксперта, средняя зарплата продолжит свой рост в 2026-м, за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тыс. рублей.