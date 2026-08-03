В ГД призвали не взимать деньги за проезд по ремонтируемым платным дорогам

«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — сказал Леонов.