В ГД призвали не взимать деньги за проезд по ремонтируемым платным дорогам

По мнению депутата, заторы на платных дорогах лишают их изначального смысла — комфортного и скоростного проезда. В качестве примера он привел трассу М-3, где на всем платном участке с ноября 2025 года стали появляться пробки из-за ремонтных работ.
«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — сказал Леонов.
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