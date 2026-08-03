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В ГД призвали не взимать деньги за проезд по ремонтируемым платным дорогам

По мнению замруководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, заторы на таких трассах лишают их изначального смысла в комфортном и скоростном проезде.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Водители не должны платить за проезд по платным дорогам, где ведутся ремонтные работы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По мнению депутата, заторы на платных дорогах лишают их изначального смысла — комфортного и скоростного проезда. В качестве примера он привел трассу М-3, где на всем платном участке с ноября 2025 года стали появляться пробки из-за ремонтных работ.

«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — сказал Леонов.

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