Грузоперевозчик выплатил 400 тысяч рублей штрафов в Приморье

Грузоперевозчик не захотел добровольно отдавать деньги, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Специалисты вынесли постановление о принудительном списании средств с его банковских счетов. Также представитель закона наложил запрет на совершение любых регистрационных действий с машинами неплательщика. Испугавшись потери имущества, мужчина сразу нашел деньги на погашение долга.