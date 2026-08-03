Грузоперевозчик выплатил 400 тысяч рублей штрафов в Приморье

Во Владивостоке предприниматель накопил штрафов на 400 тысяч рублей. Он нарушал правила дорожного движения, но платить по счетам отказывался. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Грузоперевозчик не захотел добровольно отдавать деньги, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Специалисты вынесли постановление о принудительном списании средств с его банковских счетов. Также представитель закона наложил запрет на совершение любых регистрационных действий с машинами неплательщика. Испугавшись потери имущества, мужчина сразу нашел деньги на погашение долга.
«Должник изыскал средства для оплаты административных штрафов, включая исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований», — рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.
Сейчас вся сумма задолженности полностью выплачена, исполнительное производство окончено.