Проезд на Алеутской во Владивостоке обновят к концу сентября

Ремонт дорожной инфраструктуры продолжается во Владивостоке — к концу сентября завершить работы планируют на проезде между домами № 61 и 65б на улице Алеутской. Сейчас подрядчик готовит участок к асфальтированию, одновременно обновляя пешеходные зоны и инженерные коммуникации, сообщила пресс-служба администрации города.
«На данном участке проводится комплекс работ, в числе которых — ремонт дорожного полотна, обустройство пешеходных зон, ливневой канализации. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. К концу сентября город получит ещё один обновленный проезд», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника отдела ремонта управления дорог администрации Владивостока Валерия Корабельского.
Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. Помимо замены дорожного покрытия, здесь обустраивают тротуары и ремонтируют систему ливневой канализации.
Параллельно дорожные службы продолжают ремонт и на других улицах краевого центра. Сейчас работы идут на улицах 1-я Флотская, Невельского и Черняховского. Кроме того, в городе реконструируют перекрёсток Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская — Бородинская, а также строят новую дорогу от Моргородка до мыса Кунгасного.
Напомним, что недавно дорожные работы развернулись на Золотом мосту во Владивостоке. Там стартовал долгожданный ямочный ремонт. После дождей асфальт «растаял» и превратился в полосу препятствий для автомобилистов.