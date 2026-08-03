Проезд на Алеутской во Владивостоке обновят к концу сентября

Параллельно дорожные службы продолжают ремонт и на других улицах краевого центра. Сейчас работы идут на улицах 1-я Флотская, Невельского и Черняховского. Кроме того, в городе реконструируют перекрёсток Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская — Бородинская, а также строят новую дорогу от Моргородка до мыса Кунгасного.