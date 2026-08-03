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Проезд на Алеутской во Владивостоке обновят к концу сентября

На участке между домами № 61 и 65б ремонтируют дорогу, тротуары и ливневую канализацию.

Источник: PrimaMedia.ru

Ремонт дорожной инфраструктуры продолжается во Владивостоке — к концу сентября завершить работы планируют на проезде между домами № 61 и 65б на улице Алеутской. Сейчас подрядчик готовит участок к асфальтированию, одновременно обновляя пешеходные зоны и инженерные коммуникации, сообщила пресс-служба администрации города.

«На данном участке проводится комплекс работ, в числе которых — ремонт дорожного полотна, обустройство пешеходных зон, ливневой канализации. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. К концу сентября город получит ещё один обновленный проезд», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника отдела ремонта управления дорог администрации Владивостока Валерия Корабельского.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. Помимо замены дорожного покрытия, здесь обустраивают тротуары и ремонтируют систему ливневой канализации.

Параллельно дорожные службы продолжают ремонт и на других улицах краевого центра. Сейчас работы идут на улицах 1-я Флотская, Невельского и Черняховского. Кроме того, в городе реконструируют перекрёсток Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская — Бородинская, а также строят новую дорогу от Моргородка до мыса Кунгасного.

Напомним, что недавно дорожные работы развернулись на Золотом мосту во Владивостоке. Там стартовал долгожданный ямочный ремонт. После дождей асфальт «растаял» и превратился в полосу препятствий для автомобилистов.