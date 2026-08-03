Суд признал помещение в пожарной части под Новосибирском жилым

Истец обратился в Новосибирский районный суд с иском к ГУ МЧС России по Новосибирской области, Территориальному управлению Росимущества и администрации поселка. Мужчина просил признать помещение жилым, сохранить перепланировку и признать за ним право собственности на квартиру. В суде выяснилось, что его отец более 25 лет прослужил в пожарной части № 37, и в 1991 году ему выделили служебное жилье в этом здании. Позже семья переехала в другую квартиру в том же доме, где истец живет до сих пор. После смерти отца в 2018 году мужчина остался там зарегистрированным.