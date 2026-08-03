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Суд признал помещение в пожарной части под Новосибирском жилым

Строительно-техническая экспертиза показала, что помещение изначально проектировалось для проживания.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области суд признал жилым помещение, расположенное в здании пожарной части в рабочем поселке Краснообск. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Истец обратился в Новосибирский районный суд с иском к ГУ МЧС России по Новосибирской области, Территориальному управлению Росимущества и администрации поселка. Мужчина просил признать помещение жилым, сохранить перепланировку и признать за ним право собственности на квартиру. В суде выяснилось, что его отец более 25 лет прослужил в пожарной части № 37, и в 1991 году ему выделили служебное жилье в этом здании. Позже семья переехала в другую квартиру в том же доме, где истец живет до сих пор. После смерти отца в 2018 году мужчина остался там зарегистрированным.

Здание числится нежилым и находится в федеральной собственности МЧС. Однако строительно-техническая экспертиза показала, что помещение изначально проектировалось для проживания, пригодно для постоянного жилья, соответствует всем нормам и не угрожает жизни и здоровью людей. Суд удовлетворил иск в части признания помещения жилым и признал за истцом право пользования им по договору найма специализированного жилья.

В остальном суд отказал: перепланировки не были согласованы с собственником, а служебное жилье приватизации не подлежит. Истец подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда 28 июля 2026 года оставила решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

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