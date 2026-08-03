Один из трех паромов Ольхонской переправы не вышел на линию 3 августа

IrkutskMedia, 3 августа. Один из трех паромов на переправе МРС — остров Ольхон сегодня не работает. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
«3 августа паром “Ольхонские ворота”, обслуживающий переправу МРС — о. Ольхон, не выходит в рейсы по технической причине», — говорится в сообщении компании.
Два других парома — «Семен Батагаев» и «Дорожник» — продолжают работать и ходят согласно расписанию.
Напомним, на Ольхоне установили правила и условия предоставления права на внеочередной проезд через паромную переправу Сахюрта — Ольхон для автомобилей жителей, зарегистрированных на территории острова. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области подписали соответствующий приказ.