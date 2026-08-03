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В Иркутске нашли земельный участок под строительство пансионата для пожилых людей

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал проект межевания территории южной части Свердловского округа, который включает микрорайон Юбилейный.

Источник: НИА Байкал

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в документе определено местоположение образуемых и изменяемых границ земельных участков.

Проект представил начальник департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Олейник. В документе указаны границы землепользования частных домовладений и придомовых территорий многоквартирных домов, а также значительная часть территорий общего пользования.

«Также проектом межевания предусмотрено образование земельного участка под строительство пансионата для граждан пожилого возраста. Планируем, что его возведение будем выполнять в рамках государственно-частного партнерства за счет средств инвестора», — отметил Руслан Болотов.