В Иркутске нашли земельный участок под строительство пансионата для пожилых людей

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в документе определено местоположение образуемых и изменяемых границ земельных участков.
Проект представил начальник департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Олейник. В документе указаны границы землепользования частных домовладений и придомовых территорий многоквартирных домов, а также значительная часть территорий общего пользования.
«Также проектом межевания предусмотрено образование земельного участка под строительство пансионата для граждан пожилого возраста. Планируем, что его возведение будем выполнять в рамках государственно-частного партнерства за счет средств инвестора», — отметил Руслан Болотов.