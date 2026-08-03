Донбасс прирастает современными дорогами

Кроме того, полностью завершен ремонт 14 участков межмуниципальных дорог в ДНР. Большинство из них соединяют небольшие населенные пункты, обеспечивая движение общественного транспорта, школьных автобусов, экстренных служб и грузовых перевозок, подчеркнул министр. «Параллельно продолжается обновление городской дорожной сети. Уже отремонтировано 18,7 км улиц в Мангушском округе, Енакиево и Шахтерске. В настоящее время работы ведутся в Новоазовском округе и Горловке», — информировали в ведомстве.