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Донбасс прирастает современными дорогами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 135 километров автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети восстановили в ДНР с начала 2026 года, рассказал министр транспорта республики Александр Бондаренко.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 135 километров автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети восстановили в ДНР с начала 2026 года, рассказал министр транспорта республики Александр Бондаренко.

«Это не просто километры нового асфальта — это безопасные маршруты, надежное транспортное сообщение и комфорт для жителей наших городов и поселков», — отметил Бондаренко.

Кроме того, полностью завершен ремонт 14 участков межмуниципальных дорог в ДНР. Большинство из них соединяют небольшие населенные пункты, обеспечивая движение общественного транспорта, школьных автобусов, экстренных служб и грузовых перевозок, подчеркнул министр. «Параллельно продолжается обновление городской дорожной сети. Уже отремонтировано 18,7 км улиц в Мангушском округе, Енакиево и Шахтерске. В настоящее время работы ведутся в Новоазовском округе и Горловке», — информировали в ведомстве.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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