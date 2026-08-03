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В сфере железнодорожного транспорта в ЛНР трудятся около 4, 5 тысяч человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сообщество железнодорожников республики сегодня насчитывает 4,5 тысяч человек, из них 800 — это молодые специалисты, рассказал председатель республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сообщество железнодорожников республики сегодня насчитывает 4,5 тысяч человек, из них 800 — это молодые специалисты, рассказал председатель республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

«У нас сохранены редкие специалисты, и никто не покидает свое рабочее место. Все работают на благо нашей железной дороги. И, конечно, если будет более интенсивное движение, мы сможем это обеспечить», — подчеркнула она.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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