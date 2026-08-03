Сбер сообщил о росте количества вакансий с навыками генеративного ИИ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доля вакансий с навыками генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке труда увеличилась за последние два года в пять раз. Такие данные приводит Центр макроэкономических исследований Сбербанка в преддверии Восточного экономического форума (текст документа есть у ТАСС).
Эксперты Сбера проанализировали 40 млн вакансий и выяснили, что рынок труда входит в фазу структурной перестройки. «Спрос работодателей смещается от привычных навыков к компетенциям в области генеративного ИИ (GenAI), а сами вакансии все чаще требуют не только автоматизации отдельных операций, но и умения усиливать работу человека с помощью ИИ», — отмечают в Сбере.
Так, доля вакансий с GenAI-навыками выросла в пять раз за два года. При этом спрос вышел за пределы технических ролей и заметно увеличился в маркетинге, дизайне, SMM и административных функциях. При этом ИИ создает новые профессиональные роли: от AI-тренера/разметчика и prompt-инженера до LLMOps-инженера, разработчика AI-агентов и AI product-менеджера. Среди массовых вакансий по-прежнему много ролей с высокой подверженностью ИИ — это, в частности, менеджеры по продажам, бухгалтеры и операторы call-центра.
Кроме того, доля вакансий с высоким уровнем автоматизации снизилась с 30,5% до 24,1%.
По оценкам Сбера внедрение GenAI способно увеличить производительность труда на 1,2 проц. пункта.
«Внедрение ИИ позволяет смягчить кадровый дефицит за счет роста производительности и перераспределения трудовых ресурсов. По нашим оценкам, этот процесс уже отражается в структуре спроса: ускоряется поляризация спроса на специалистов в зависимости от потенциала автоматизации их ролей с помощью ИИ», — отметил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.