Сбер сообщил о росте количества вакансий с навыками генеративного ИИ

Так, доля вакансий с GenAI-навыками выросла в пять раз за два года. При этом спрос вышел за пределы технических ролей и заметно увеличился в маркетинге, дизайне, SMM и административных функциях. При этом ИИ создает новые профессиональные роли: от AI-тренера/разметчика и prompt-инженера до LLMOps-инженера, разработчика AI-агентов и AI product-менеджера. Среди массовых вакансий по-прежнему много ролей с высокой подверженностью ИИ — это, в частности, менеджеры по продажам, бухгалтеры и операторы call-центра.