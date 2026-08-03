Названо самое популярное зарубежное направление для городского туризма у россиян

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число бронирований жилья турагентами для россиян в Минске с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Самым популярным зарубежным направлением для городского туризма стал Минск. Число бронирований размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В».
По данным аналитиков, летом 2026 года наиболее востребованными заграничными направлениями для городского туризма у организованных путешественников из России стали города ближнего зарубежья. В десятку самых популярных городов, которые они выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом.
«Неудивительно, что именно Белоруссия возглавила рейтинг популярных направлений: отсутствие сложностей с оплатой, высокий уровень транспортной доступности для туристов из разных регионов России и широкое предложение развлечений на любой вкус делают ее одним из самых удобных направлений для российских путешественников», — рассказала ТАСС управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.