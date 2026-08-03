Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо самое популярное зарубежное направление для городского туризма у россиян

Им стал Минск, говорится в материалах сервиса «Островок В2В».

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число бронирований жилья турагентами для россиян в Минске с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Самым популярным зарубежным направлением для городского туризма стал Минск. Число бронирований размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август 2026 выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В».

По данным аналитиков, летом 2026 года наиболее востребованными заграничными направлениями для городского туризма у организованных путешественников из России стали города ближнего зарубежья. В десятку самых популярных городов, которые они выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом.

«Неудивительно, что именно Белоруссия возглавила рейтинг популярных направлений: отсутствие сложностей с оплатой, высокий уровень транспортной доступности для туристов из разных регионов России и широкое предложение развлечений на любой вкус делают ее одним из самых удобных направлений для российских путешественников», — рассказала ТАСС управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше