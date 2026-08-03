Названо самое популярное зарубежное направление для городского туризма у россиян

По данным аналитиков, летом 2026 года наиболее востребованными заграничными направлениями для городского туризма у организованных путешественников из России стали города ближнего зарубежья. В десятку самых популярных городов, которые они выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом.