Эксперт Дворниченко: в РФ более 50 компаний создают подсанкционное оборудование

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Больше 50 инженерных компаний в России смогли запустить серийное производство собственного оборудования для нужд нефтегазового сектора вместо оказавшихся недоступными из-за санкций западных образцов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко.
«После 2022 года, после известных событий, требуется для наших крупнейших заказчиков замещать ушедших иностранных производителей. Более 160 компаний за этот период мы поддержали. Уже есть те разработки, которые завершены. Там порядка 50 компаний уже организовали серийное производство новой продукции под задачи наших крупнейших заказчиков и именно нефтегазового сервиса», — отметил Дворниченко.
Центр поддержки инжиниринга и инноваций является оператором линейки мер господдержки совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом России. В компании отмечают, что для российской нефтегазовой промышленности большим достижением стало появление безлюдной роботизированной лазерной сварки для трубопроводов. Таких технологии ранее в стране не было. Кроме того, появились IT-решения, которые замещают ушедших с рынка Honeywell и Yokogawa.