Эксперт Дворниченко: в РФ более 50 компаний создают подсанкционное оборудование

«После 2022 года, после известных событий, требуется для наших крупнейших заказчиков замещать ушедших иностранных производителей. Более 160 компаний за этот период мы поддержали. Уже есть те разработки, которые завершены. Там порядка 50 компаний уже организовали серийное производство новой продукции под задачи наших крупнейших заказчиков и именно нефтегазового сервиса», — отметил Дворниченко.