В России продажи золотых слитков выросли на треть в первом полугодии 2026 года

«Россияне все чаще предпочитают покупать не монеты, а золотые слитки. С января по июнь 2026 года продажи последних в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличились на 31%. При этом объем вложений клиентов в инвестиционные монеты сдвинулся вверх на 8%», — сообщили в пресс-службе.