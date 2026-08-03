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В России продажи золотых слитков выросли на треть в первом полугодии 2026 года

При этом объем вложений клиентов в инвестиционные монеты вырос на 8%, сообщил Россельхозбанк.

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Продажи золотых слитков в России увеличились на 31% в первом полугодии 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхозбанка по Сибирскому федеральному округу.

«Россияне все чаще предпочитают покупать не монеты, а золотые слитки. С января по июнь 2026 года продажи последних в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличились на 31%. При этом объем вложений клиентов в инвестиционные монеты сдвинулся вверх на 8%», — сообщили в пресс-службе.

За этот же период россияне нарастили покупки инвестиционных монет из серебра на 45%, однако объемы продаж серебряных слитков уменьшились на 4%, добавили в пресс-службе.

Спрос на золотые слитки в России растет несколько лет подряд, в том числе благодаря отмене НДС на золото, рассказала директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанка. Наталья Михайлова. А из-за роста цен на драгоценные металлы в целом клиенты получают ожидаемый доход от инвестирования за более короткий срок.