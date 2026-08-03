В Vigo рассказали, сколько Android-смартфонов готовы к 5G в РФ

Согласно анализу компании по уникальным устройствам, в Москве доля поддержки немного выше — 29%, поскольку в столице появляется больше новых смартфонов, чем в среднем по РФ. В Vigo предположили, что доля может вырасти до 31% по России и до 38% в Москве, но только в случае активации 5G производителями смартфонов на базе Android, которые еще этого не сделали.