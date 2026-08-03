В Vigo рассказали, сколько Android-смартфонов готовы к 5G в РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Только четверть Android-смартфонов в России технически готова к работе в сетях 5G, сообщили ТАСС в IT-компании Vigo. Массовых общедоступных 5G-сетей для простых пользователей в России пока нет.
Согласно анализу компании по уникальным устройствам, в Москве доля поддержки немного выше — 29%, поскольку в столице появляется больше новых смартфонов, чем в среднем по РФ. В Vigo предположили, что доля может вырасти до 31% по России и до 38% в Москве, но только в случае активации 5G производителями смартфонов на базе Android, которые еще этого не сделали.
Доля реального трафика на устройствах в России с поддержкой 5G сейчас — 20,88% по РФ и 25,96% в Москве, утверждают в компании. Она также подрастет, если последует активация 5G на всех Android-устройствах.
Вендоры Apple и Samsung пока блокируют 5G для России, говорил в апреле глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Ссылаясь на исследование от МТС, он отмечал, что 5G в России сейчас поддерживают 37% устройств, но без учета Apple и Samsung их останется лишь 15%. В Vigo говорят, что поддержка российских сетей пока не активирована в серии Google Pixel, в Motorola и последних гаджетах от Samsung.
«Даже если бы 5G был запущен в России уже сегодня, на устройствах Apple и последних моделях Samsung значок “5G” не появился бы без соответствующего разрешения и обновления со стороны производителей», — согласился директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.