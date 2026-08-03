Омские предприниматели стали реже покупать патенты

УФНС России по Омской области опубликовало данные о патентной системе налогообложения за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев 2026 года 10,5 тыс. индивидуальных предпринимателей приобрели патенты — всего налоговыми органами выдано 13,9 тыс. патентов. Общая сумма налога составила 806 млн рублей.
«СуперОмск» сравнил: в первом полугодии 2025 года патенты приобрели 11 тыс. предпринимателей, выдано 15 тыс. патентов, а общая сумма поступлений превысила 1 млрд рублей. Таким образом, количество выданных патентов сократилось на 7,3% (с 15 тыс. до 13,9 тыс.), а сумма налога упала на 19,4% — с 1 млрд до 806 млн рублей.
Структура спроса на патенты в 2026 году практически не изменилась. Наибольшее число патентов по-прежнему приходится на розничную торговлю — 44% (в 2025 году — 46%), грузоперевозки — 19% (17%), услуги общепита — 6% (6%). Доля патентов на IT-услуги, парикмахерские и монтажные работы — по 3−4%.
Основная доля налоговых поступлений в 2026 году приходится на розничную торговлю — 154 млн рублей и аренду недвижимости — 98 млн рублей. В 2025 году на розничную торговлю приходился 261 млн рублей — снижение почти на 40%.
При этом 6,8 тыс. предпринимателей в 2026 году использовали право уменьшить налог на страховые взносы на 282 млн рублей — на 17% больше, чем в 2025 году (242 млн рублей). Налоговыми каникулами на ПСН воспользовался 51 налогоплательщик (в 2025 году — 54), сэкономив 4,1 млн рублей против 3,2 млн годом ранее.