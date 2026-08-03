Омские предприниматели стали реже покупать патенты

При этом 6,8 тыс. предпринимателей в 2026 году использовали право уменьшить налог на страховые взносы на 282 млн рублей — на 17% больше, чем в 2025 году (242 млн рублей). Налоговыми каникулами на ПСН воспользовался 51 налогоплательщик (в 2025 году — 54), сэкономив 4,1 млн рублей против 3,2 млн годом ранее.