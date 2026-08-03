В Китае представили российский авиасимулятор «Корея. Ил-2»

ШАНХАЙ, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Российская видеоигровая компания 1C Game Studios представила в КНР авиасимулятор «Корея. Ил-2», посвященный Корейской войне (1950−1953), в которой принимали участие китайские народные добровольцы. Об этом рассказал ТАСС директор по маркетингу 1C Game Studios Анатолий Субботин в ходе крупнейшей азиатской выставки цифровых развлечений ChinaJoy в Шанхае.
«Здесь мы показываем игру из нашей главной серии авиасимуляторов, мы решили чуть-чуть отойти от тематики Второй мировой и осветить события войны в Корее», — сообщил он. По словам Субботина, игра выходит уже 4 августа, она будет доступна на китайском языке.
Он отметил, что это очень интересный период с точки зрения развития авиации — «уходила техника времен Второй мировой, и на первый план выходили реактивные самолеты, как советские МиГ-15 или американские истребители [F-86] Sabre». «Фактически это был последний этап развития авиации, когда пилоты видели друг друга в прицел», — добавил Субботин.
В 2025 году 1C Game Studios также участвовала в выставке ChinaJoy, по результатам которой российский разработчик создал адаптированную китайскую версию командного тактического онлайн-шутера «Калибр». Сейчас игра проходит открытое бета-тестирование в КНР, где ее полноценный релиз запланирован на осень.
Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян получал поддержку от СССР, советские летчики и зенитчики внесли огромный вклад в дело освобождения народа КНДР. За время своего участия в Корейской войне летчики 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 тысяч боевых вылетов и провели более 1 800 воздушных боев. Всего было сбито 1 259 самолетов противника, из них 1 106 — авиацией, 153 — зенитными подразделениями. Погибли 315 советских военнослужащих, в том числе свыше 100 летчиков.
Крупнейшая азиатская выставка цифровых развлечений ChinaJoy проходит с 31 июля по 3 августа. В ней принимают участие 900 компаний со всего мира, включая российские VK, RuStore, Yandex Ads и Агентство креативных индустрий при Департаменте культуры Москвы, которое привезло на ChinaJoy 12 видеоигровых компаний.