В Китае представили российский авиасимулятор «Корея. Ил-2»

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян получал поддержку от СССР, советские летчики и зенитчики внесли огромный вклад в дело освобождения народа КНДР. За время своего участия в Корейской войне летчики 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 тысяч боевых вылетов и провели более 1 800 воздушных боев. Всего было сбито 1 259 самолетов противника, из них 1 106 — авиацией, 153 — зенитными подразделениями. Погибли 315 советских военнослужащих, в том числе свыше 100 летчиков.