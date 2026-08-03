Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 тысячи рек и озер Казахстана перевели в цифровой формат

Водная отрасль переходит в цифру.

Источник: Деловой Казахстан

Национальная информационная система уже объединила данные о тысячах рек, озер и гидротехнических сооружений по всей стране, передает DKNews.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации завершает подготовку Национальной информационной системы водных ресурсов (НИСВР) к промышленной эксплуатации.

Главная цель платформы — собрать всю информацию о водных ресурсах Казахстана в одной цифровой базе, чтобы государство могло быстрее принимать решения и эффективнее управлять отраслью.

Что уже внесли в систему.

На сегодняшний день в НИСВР оцифрованы более 23 тысяч водных объектов.

В их числе:

17 748 рек; 3 148 озер; 1 109 гидротехнических сооружений.

Цифровая база продолжает расти.

В системе уже зарегистрированы около 3 тысяч организаций и более 4 тысяч пользователей.

Кроме того, в цифровой формат переведены почти 9 тысяч паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Также НИСВР уже приняла:

более 2,2 тысячи отчетов первичного учета вод; свыше 1,3 тысячи отчетов по форме 2-ТП.

Что умеет новая система.

Платформа позволит вести водный баланс страны, анализировать использование воды, контролировать состояние водохранилищ и работать с информацией о трансграничных водных объектах.

Для мониторинга также используют современные технологии, включая космические снимки.

«Функциональные возможности системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации», — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Запуск НИСВР станет одним из ключевых этапов цифровизации водной отрасли Казахстана. Единая база данных должна сделать учет водных ресурсов более прозрачным, а управление ими — быстрее и точнее.