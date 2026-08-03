23 тысячи рек и озер Казахстана перевели в цифровой формат

«Функциональные возможности системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации», — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.