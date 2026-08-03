The Times of India: импорт нефти из РФ в Индию в июле стал рекордным с 2022 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Импорт нефти из России в Индию в июле достиг наивысшего с 2022 года показателя — 2,8 млн баррелей в сутки, что составило более половины закупок страны. Об этом сообщает издание The Times of India.
Июльские закупки Индией российской нефти стали самыми большими с 2022 года, когда республика начала приобретать значительные объемы этого энергоресурса у РФ. Согласно данным отслеживания судов компании Kpler, Индия импортировала чуть более 5 млн баррелей в сутки нефти в июле, что немного больше, чем в июне. Поставки из России выросли с 2,7 млн баррелей в сутки в июне до 2,8 млн баррелей в сутки, в результате чего ее доля в импорте нефти в Индию составила 55,5%.
Ведущий аналитик Kpler Нихил Дубей отметил, что на фоне меняющейся геополитической ситуации российские поставки нефти вновь доказали свою надежность. «Еще одна причина высокого уровня импорта из России — это постоянная доступность российских грузов», — отметил он.
Данные за июль также свидетельствуют о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали восстанавливать закупки у поставщиков с Ближнего Востока после перебоев в поставках из Персидского залива во время конфликта. Саудовская Аравия зафиксировала наибольший рост среди основных поставщиков: экспорт в Индию вырос до 420 тыс. баррелей в сутки в июле с 290 тыс. в июне. Импорт из Ирака продолжал восстанавливаться после падения до нуля в апреле: закупки в июле почти удвоились, достигнув 130 тыс. баррелей в сутки с 67 тыс. в июне, что стало третьим подряд месячным увеличением с момента возобновления поставок в мае.
Импорт из ОАЭ снизился до 460 тыс. баррелей в сутки в июле с 510 тыс. в июне, однако ОАЭ по-прежнему остаются вторым по величине поставщиком нефти для Индии.
Индия — третий по величине в мире импортер и потребитель нефти. Страна удовлетворяет более 88% своих потребностей в нефти за счет импорта.