The Times of India: импорт нефти из РФ в Индию в июле стал рекордным с 2022 года

Данные за июль также свидетельствуют о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали восстанавливать закупки у поставщиков с Ближнего Востока после перебоев в поставках из Персидского залива во время конфликта. Саудовская Аравия зафиксировала наибольший рост среди основных поставщиков: экспорт в Индию вырос до 420 тыс. баррелей в сутки в июле с 290 тыс. в июне. Импорт из Ирака продолжал восстанавливаться после падения до нуля в апреле: закупки в июле почти удвоились, достигнув 130 тыс. баррелей в сутки с 67 тыс. в июне, что стало третьим подряд месячным увеличением с момента возобновления поставок в мае.