Две трети опрошенных готовы освоить рабочую профессию, если их заменит ИИ

Готовность осваивать рабочие профессии выразили в общей сложности 64%, где 53% «скорее готовы», а 11% — «точно готовы». При этом аналитики считают, что граждане не особо тревожатся за перспективы своей профессии в ближайшие 5 лет: 80% респондентов не сомневаются, что «их не заменить нейросетью на рабочем месте».