Две трети опрошенных готовы освоить рабочую профессию, если их заменит ИИ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россияне в большинстве своем готовы начать осваивать рабочие профессии — повара, массажиста, водителя и другие, если их вдруг заменит ИИ. Это следует из материалов опроса сервиса «Анкетолог», которые есть в распоряжении ТАСС.
Готовность осваивать рабочие профессии выразили в общей сложности 64%, где 53% «скорее готовы», а 11% — «точно готовы». При этом аналитики считают, что граждане не особо тревожатся за перспективы своей профессии в ближайшие 5 лет: 80% респондентов не сомневаются, что «их не заменить нейросетью на рабочем месте».
Если замещение какой-либо профессии на ИИ все же произойдет, у 34% опрошенных «есть представление, что делать», говорится в материалах. Респонденты считают, что в части сфер смогут конкурировать с этими технологиями.
Из рабочих специальностей россияне готовы освоить профессии повара или кондитера (27%), мастера маникюра или массажиста (23%), парикмахера или бьюти-мастера (21%), водителя (19%), швеи (18%) или мастера по ремонту техники (18%). «Рабочие профессии рассматривают как запасной вариант», — следует из материалов опроса.
При этом аналитики утверждают, что россияне выбирают запасную специальность, отталкиваясь от денег и спроса, но не от «защищенности от замены человека нейросетью». «Этот фактор пока не воспринимается соискателями как самоценность», — отмечается в материалах.
Опрос проводился в конце июля среди 2 000 работающих россиян.