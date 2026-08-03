Канатную дорогу в Казани начнут строить в 2027 году

Строительство канатной дороги «Аэромост» в Казани может начаться в 2027 году. Об этом «Бизнес Онлайн» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. На данный момент инвестору предстоит получить заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство и оформить земельный участок. Стоимость проекта в 2025 году достигла 6 млрд рублей.
В начале осени инвестор планирует обратиться в АИР с ходатайством на получение земельного участка в аренду без торгов. При положительном решении инвестсовета оформление участка пройдёт в этом году, а строительство может стартовать в 2027-м. Презентацию проекта для общественности проведут после получения заключения Главгосэкспертизы.
Идея канатного сообщения в Казани обсуждается с 2009 года. В разное время рассматривались разные маршруты и инвесторы, но проекты не были реализованы. Современную версию «Аэромоста» представили в 2021 году. Маршрут планируется от парка имени Горького через Русско-Немецкую Швейцарию и Казанку к «Ак Барс Арене». Ранее открытие планировали на 2023 год, а стоимость оценивали в 3 млрд рублей. В 2023 году раис Татарстана Рустам Минниханов согласовал трассировку и расположение трёх станций.