Подрядчик компенсирует уфимцу траты на недостроенный дом.

Более 2,4 млн рублей выплатит строительная компания жителю Уфы за недостроенный дом. В октябре 2024 года уфимец заключил с ООО «РБК-Строй» договор на строительство индивидуального жилья и авансировал стройку на 3,8 млн руб. Подрядчик выполнил работы на 2,3 млн рублей, причём с недостатками. Заказчик решил расторгнуть договор и направил претензию. Не получив от компании ответа, обратился к специалистам Роспотребнадзора. В ведомстве заказчику помогли грамотно составить иск для суда. В итоге Кировский райсуд Уфы обязал строительную компанию выплатить клиенту 2,4 млн руб. Из них почти 1 млн — стоимость невыполненных работ, остальное — штраф, компенсация, неустойка, пошлина.