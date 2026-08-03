Аукционы Нацбанка по ценным бумагам: что изменилось

Руководитель уполномоченного подразделения либо, в случае его отсутствия, лицо, его замещающее, с 12:00 до 13:00 часов по времени города Астаны на основании полученных данных об аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей принимает решение о ставке отсечения, объеме удовлетворения заявок, после чего подписывает сводную ведомость поступивших заявок на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей.