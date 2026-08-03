Аналитики назвали облигации лучшей альтернативой банковским вкладам на фоне снижения ставок

На фоне смягчения политики Центробанка и падения доходности депозитов до 11,5−12,5% эксперты рекомендуют зафиксировать высокую прибыль с помощью длинных ОФЗ и фондов денежного рынка. Об этом пишут в РИА Новости.
Средние ставки по банковским депозитам опустились до уровня 11,5−12,5% годовых, что заставляет инвесторов искать новые инструменты для сохранения сбережений. По словам директора по работе с состоятельными клиентами одной из брокерских компаний Аветиса Вартанова, воспоминания о ставках в 20−22% остались в прошлом, однако текущая рыночная конъюнктура предлагает более интересные возможности.
Главной альтернативой аналитики называют Облигации федерального займа (ОФЗ). Финансист Вартанов выделяет длинные бумаги с фиксированным купоном: их текущая доходность достигает около 16%, а инвестор получает двойную выгоду — регулярные выплаты и рост рыночной стоимости самой облигации при снижении ключевой ставки.
С ним соглашается аналитик Freedom Global Владимир Чернов, который советует обратить внимание на короткие ОФЗ-ПД. Он поясняет, что покупка таких бумаг сейчас позволяет зафиксировать ставку выше банковских вкладов, которая к середине 2026 года может упасть до 13−15%. Эксперт Егор Зиновьев прогнозирует, что совокупная доходность среднесрочных бумаг за год способна достичь 20−25% годовых. Для осторожных инвесторов подойдут флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, которые защищают от просадки цены актива.
Вторым удобным инструментом эксперты назвали фонды денежного рынка. Они обеспечивают ликвидность, сопоставимую со срочными вкладами, но позволяют забрать средства без потери накопленного дохода. Оптимальной стратегией на ближайший год названа комбинация этих инструментов: размещение 60−70% капитала в коротких ОФЗ с погашением через год, а остальной части — в денежном фонде для быстрого доступа к деньгам.
При этом специалисты не советуют рассматривать золото как прямую замену вкладу. Его цена зависит от мировых котировок и курса рубля, из-за чего итоговый результат за год непредсказуем и может оказаться отрицательным.