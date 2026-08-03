Аналитики назвали облигации лучшей альтернативой банковским вкладам на фоне снижения ставок

С ним соглашается аналитик Freedom Global Владимир Чернов, который советует обратить внимание на короткие ОФЗ-ПД. Он поясняет, что покупка таких бумаг сейчас позволяет зафиксировать ставку выше банковских вкладов, которая к середине 2026 года может упасть до 13−15%. Эксперт Егор Зиновьев прогнозирует, что совокупная доходность среднесрочных бумаг за год способна достичь 20−25% годовых. Для осторожных инвесторов подойдут флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, которые защищают от просадки цены актива.