В Волгоградской области наторговали на 405 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли в Волгоградской области за январь-июнь составил 405,8 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Волгоградстате. Напомним, за январь-май этот показатель был на уровне 332 миллиардов.