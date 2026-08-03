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В Волгоградской области наторговали на 405 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли в Волгоградской области за январь-июнь составил 405,8 млрд рублей. Это на 6,6%

Оборот розничной торговли в Волгоградской области за январь-июнь составил 405,8 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Волгоградстате. Напомним, за январь-май этот показатель был на уровне 332 миллиардов.

На продукты питания приходится меньшая часть оборота — этой группы товаров реализовано населению на 180,2 миллиарда. Непродовольственных товаров продали на 225,6 миллиарда.

Из хозяйствующих субъектов большая часть — 64% — приходится на крупный бизнес. Доля малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в товарообороте составила 33,1%, розничные рынки и ярмарки занимают 2,9%.

Фото Геннадия Гуляева.