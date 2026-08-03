ЕАБР: рост инвестиций в основной капитал ускоряется в Беларуси

По информации аналитиков банка, за первое полугодие 2026-го объем вложений увеличился на 4,1% после 1,5% за январь-май. В ЕАБР предполагают, что ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (плюс 1,9%) и усилением роста вложений в оборудование (плюс 9,4%).
«Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности. Инвестиции, профинансированные из бюджета, выросли на 11,4%, а вложения за счет льготных кредитов увеличились почти в два раза», — говорится в сообщении.
С учетом расширения инвестиционной активности аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост ВВП Беларуси выше 1,5% в 2026 году.
Ранее председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко отмечал определенный восстановительный тренд, который наблюдается в экономике страны с марта. Он пояснил, что именно с этого месяца динамика ВВП вышла на положительные значения.
При этом глава Нацбанка считает, что этому способствовала работа банков по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования.