ЕАБР: рост инвестиций в основной капитал ускоряется в Беларуси

По информации аналитиков банка, за первое полугодие 2026-го объем вложений увеличился на 4,1% после 1,5% за январь-май. В ЕАБР предполагают, что ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (плюс 1,9%) и усилением роста вложений в оборудование (плюс 9,4%).