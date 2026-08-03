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Эксперт сказал, кто в Беларуси каждый месяц получает на 112 рублей больше

Эксперт рассказал, кто из белорусов каждый месяц получает на 112 рублей больше.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто в Беларуси каждый месяц на работе получает на 112 рублей больше, сообщили на ОНТ.

В Федерации профсоюзов Беларуси напомнили, что бонусы для молодых специалистов делят на две категории. Одни бонусы предоставляются компаниям и организациями, другие — гарантированы государством. Главное, чтобы молодой специалист был трудоустроен по специальности.

Еще для молодых специалистов с 1 января 2026 года применяют налоговый вычет — 860 рублей.

— Это означает, что чистый доход молодого специалиста, который поступил в организацию по распределению, будет ежемесячно увеличиваться на 112 рублей, — отметил Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов.

Кроме того, на каждом предприятии предусмотрен свой перечень возможных льгот по коллективному договору. Они включают решение жилищного вопроса, надбавки к окладу, ощутимые единовременные выплаты, вернувшимся на работу после армии, продлившим контракт, матпомощь к отпуску и его продление, наставник в помощь и другие.

— В предоставлении бонусов молодым специалистам у предприятий ограничителей нет, — констатировал эксперт.

Еще белорусский психолог сказала, как понять, что нужно увольняться с работы.

И мы писали, что некоторые белорусы могут получить доплату, работая непостоянно.

Еще Минобразования сообщило, что 45% первокурсников будет учиться на этих трех специальностях. Кроме того, Минобразования заявило о конкурсе до трех человек на место у платников в Беларуси.