Эксперт сказал, кто в Беларуси каждый месяц получает на 112 рублей больше

Кроме того, на каждом предприятии предусмотрен свой перечень возможных льгот по коллективному договору. Они включают решение жилищного вопроса, надбавки к окладу, ощутимые единовременные выплаты, вернувшимся на работу после армии, продлившим контракт, матпомощь к отпуску и его продление, наставник в помощь и другие.