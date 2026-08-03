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Какие депозиты казахстанцев росли быстрее всего в 2026 году

За первую половину 2026 года общий объем депозитов казахстанцев вырос на 6,7% и превысил 30 трлн тенге. За это время тенговые вклады выросли на 9,5%, а валютные — упали на 3,4%. Подробнее — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Недавно депозиты физических лиц в казахстанских банках побили исторический рекорд, превысив 30 трлн тенге. За шесть месяцев 2026 года они выросли на 6,7%, а за год — сразу на 18,3%. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) отмечает, что в первой половине 2026 года депозиты в тенге выросли на 9,5% до 24,1 трлн тенге, а депозиты в инвалюте упали на 3,4% до менее 6 трлн тенге.

Среди вкладов в тенге быстрее всех росли срочные и сберегательные депозиты с возможностью пополнения — на 167% и 159% соответственно. Жилищные и образовательные вклады увеличились на 12%, а срочные без пополнения — на 6%. Сберегательные вклады без пополнения и несрочные депозиты при этом уменьшились.

Одновременно с этим КФГД увеличил свой специальный резерв, используемый для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в случае закрытия банка. За полгода он вырос на 10% и теперь составляет 1,73 трлн тенге, то есть 5,8% от объема гарантированных депозитов. Деньги в спецрезерв поступают из взносов банков (37%) и инвестиционного дохода (62%).

Средства размещаются в высоколиквидные и надежные активы, включая государственные ценные бумаги Казахстана и облигации Казначейства США. Эти средства используются для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, если банк лишается лицензии или прекращает работу.

Напомним, у выплат есть максимальные суммы: для несрочных и срочных вкладов в тенге, а также по текущим счетам — 10 млн тенге; для сберегательных депозитов — 20 млн тенге; для валютных счетов — 5 млн в пересчете на тенге. Если банк закроется, вкладчику вернут деньги в рамках лимитов. Если у него открыто несколько счетов в разных валютах, то вернут общую сумму, но с учетом лимита по каждому виду депозита.

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