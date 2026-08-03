Какие депозиты казахстанцев росли быстрее всего в 2026 году

Напомним, у выплат есть максимальные суммы: для несрочных и срочных вкладов в тенге, а также по текущим счетам — 10 млн тенге; для сберегательных депозитов — 20 млн тенге; для валютных счетов — 5 млн в пересчете на тенге. Если банк закроется, вкладчику вернут деньги в рамках лимитов. Если у него открыто несколько счетов в разных валютах, то вернут общую сумму, но с учетом лимита по каждому виду депозита.