На Среднем Урале 24 профессии этим летом стали дефицитными

В Свердловской области среди 174 профессий, вакансии по которым были размещены этим летом, 24 вошли в число дефицитных. В основном это рабочие и медицинские специальности. Такую статистику приводит hh.ru.
— 24 вошли в перечень дефицитных, по которым активности соискателей недостаточно для полного удовлетворения потребностей работодателей. Соотношение спроса и предложения по таким специальностям ниже четырех резюме на вакансию, — пояснили в пресс-службе сервиса.
Наибольший дефицит зафиксирован в медицинской сфере. На одну вакансию врача приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, на фармацевта-провизора — 1,6 резюме, а на главврача или заведующего отделением — 2,6.
Среди рабочих профессий сохраняется дефицит дворников. На одну вакансию поступают лишь 1,1 резюме от кандидатов. Немного лучше ситуация складывается у отделочников, маляров и штукатуров — 2,1 резюме на вакансию.
Помимо этого, работодателям сложно найти поваров, пекарей и кондитеров, а также кассиров, продавцов-консультантов и администраторов магазинов.