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С сентября крупные отели будут обязаны заселять постояльцев через МАКС

С 1 сентября текущего, 2026 года крупные российские отели будут обязаны предоставлять возможность заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев, передает РИА Новости.

«Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года для крупных отелей с количеством номеров более 50, формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера», — пояснил специалист, комментируя вступающие в силу в ближайшем будущем изменения в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России.

Гареев подчеркнул, что речь идет именно о введении альтернативного способа подтверждения личности через «Цифровой ID» в МАКСе. Сами же поправки, по его словам, фиксируют: для гражданина РФ отсутствие физического документа, удостоверяющего личность, больше не является препятствием для заселения в гостиницу.

Несовершеннолетние при этом также могут заселяться в отели цифровым способом — при условии подтверждения личности законными представителями. Кроме того, утвержденные ранее условия использования Единой биометрической системы теперь распространены на мобильное приложение федерального портала госуслуг.

Вместе с тем на небольшие отели новые правила заселения постояльцев будут распространены лишь через год, с сентября 2028-го, акцентировал Роман Гареев.

В конце июля Минцифры РТ отчиталось, что в Татарстане 35 отелей уже внедрили функцию цифрового заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС. В будущем такая возможность должна появиться еще в 109 гостиницах республики. Новую технологию анонсировали еще в марте этого года, а в начале июля стало известно о начале реализации замысла.

Национальный проект «Экономика данных» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие государства и жителей максимально простым, бесшовным и безопасным. Сервисы мессенджера МАКС полностью отвечают целям и задачам нацпроекта, заверили в Минцифры Татарстана.

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