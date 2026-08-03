С сентября крупные отели будут обязаны заселять постояльцев через МАКС

В конце июля Минцифры РТ отчиталось, что в Татарстане 35 отелей уже внедрили функцию цифрового заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС. В будущем такая возможность должна появиться еще в 109 гостиницах республики. Новую технологию анонсировали еще в марте этого года, а в начале июля стало известно о начале реализации замысла.