На Канской ТЭЦ меняют 21 тонну поверхностей нагрева и обновляют 5 котлов для надежного теплоснабжения зимой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На станции активно реализуется программа по ремонту основного оборудования. Перед новым отопительным сезоном на основном источнике теплоснабжения Канска будут обследованы и обновлены все ключевые узлы.
От стабильной и надежной работы Канской ТЭЦ зависит тепло и комфорт тысяч человек. Именно это предприятие снабжает теплом 96% жителей восточной столицы Красноярского края. В прошлом году энергетики выработали 614 тыс. Гкал тепловой энергии и 140 млн кВт·ч электрической. Надежность и стабильность работы энергопредприятия жители Канска могли оценить прошлой зимой. Даже несмотря на морозы до −45 градусов, Канская ТЭЦ поставляла качественное тепло жителям города.
Безотказность работы всех узлов и агрегатов энергетического предприятия — следствие своевременных плановых ремонтов, обследований и экспертиз. В этом году в рамках ремонтной программы обследованы и обновлены будут 5 из 7 котлов станции и все 3 турбоагрегата.
К работам традиционно приступили с весны. На данный момент уже выполнены текущие ремонты котлов № 2, № 7 и турбогенератора № 2. Все оборудование готово к отопительному сезону.
Сейчас специалисты завершают плановые ремонтные мероприятия на котлоагрегате № 4. Подрядчики восстанавливают тепловую изоляцию котла. Одновременно в июле стартовала масштабная работа на паровом котле № 3. Для обеспечения надежного функционирования оборудования энергетикам предстоит заменить 21 тонну поверхностей нагрева — первую и вторую ступень пароперегревателя.
Директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров: «Подрядная организация, которая выполняет замену поверхностей нагрева на котле № 3, приступила к демонтажным работам. В дальнейшем предстоит заменить 144 змеевика и 4 коллектора, которые уже поставлены на станцию и переданы подрядчику для выполнения работ. Вывод в ремонт парового котла на длительный срок не отразится на качестве снабжения горожан тепловой и электрической энергией: мощностей, которыми располагает станция, достаточно для несения нагрузки в строгом соответствии с тепловым графиком».
А в августе энергетики приступят к текущим ремонтам котлов № 5 и № 6, турбоагрегатов № 1 и № 3, а также к капитальному ремонту котла № 1. Все работы будут завершены к осени.
Отметим, Канская ТЭЦ — не только основной и надежный источник тепла для жителей города. Предприятие играет важную роль в улучшении экологии города. С 2020 года Сибирская генерирующая компания заместила в городе 12 устаревших и неэффективных котельных, а их потребители были переведены на мощности Канской ТЭЦ и новые автоматизированные объекты. Станция, работающая в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, имеет меньший расход топлива, чем котельные, и несет меньшую нагрузку на среду. В совокупности эта программа уже привела к снижению выбросов на 1500 тонн.