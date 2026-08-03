На Канской ТЭЦ меняют 21 тонну поверхностей нагрева и обновляют 5 котлов для надежного теплоснабжения зимой

Отметим, Канская ТЭЦ — не только основной и надежный источник тепла для жителей города. Предприятие играет важную роль в улучшении экологии города. С 2020 года Сибирская генерирующая компания заместила в городе 12 устаревших и неэффективных котельных, а их потребители были переведены на мощности Канской ТЭЦ и новые автоматизированные объекты. Станция, работающая в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, имеет меньший расход топлива, чем котельные, и несет меньшую нагрузку на среду. В совокупности эта программа уже привела к снижению выбросов на 1500 тонн.