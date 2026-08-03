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Сезон арбузов и дынь открыли в Москве

В Москве ко Дню арбуза, отмечаемому 3 августа, открыли бахчевые развалы. Об этом «РИА Новости» сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Торговые точки будут работать до начала октября.

В Москве ко Дню арбуза, отмечаемому 3 августа, открыли бахчевые развалы. Об этом «РИА Новости» сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Торговые точки будут работать до начала октября.

В пресс-службе отметили, что в городе предусмотрено размещение 145 точек. Как правило, их располагают рядом с продуктовыми магазинами. В департаменте подчеркнули, что на столичных бахчевых развалах торгуют ягодами проверенных поставщиков «не только из регионов Южного федерального округа (Астрахани и Дагестана), но и из знаменитой своим плодородием Тамбовской области». К концу августа появится продукция из Липецкой и Воронежской областей.

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