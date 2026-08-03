В Челнах ввели более 240 тыс. кв. м жилья — это 80% годового плана

Кроме того, в программу жилищного строительства на 2026 год включены два дома по программе «Арендное жилье» в 78-м комплексе на 358 квартир общей площадью 17,4 тыс. кв. м, а также 26 инвестиционных жилых домов на 5 082 квартиры общей площадью 287,1 тыс. кв. м.