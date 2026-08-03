Вмешавшийся Трамп поддержал стремительно падающую валюту своих союзников

Дональд Трамп вмешался, чтобы поддержать японскую валюту. Впервые за почти 30 лет США скупают иену для укрепления национальной валюты Японии, и эти шаги вызывают вопросы о мотивах Америки.
Содержание:
Почему иена падает? Почему администрация Трампа вмешалась в курс иены? Какую роль здесь играет политика Такаити? Насколько необычен этот шаг администрации Трампа?
США предприняли попытку поддержать курс иены, ознаменовав собой чрезвычайную скоординированную интервенцию с правительством Японии, направленную на то, чтобы остановить падение валюты, которая приближается к 40-летним минимумам, пишет The Guardian.
Япония изо всех сил пытается остановить ускоряющееся падение курса иены, которое оказывает давление на ее и без того слабеющую экономику. Япония зависит от импорта как энергоносителей, так и продовольствия, а слабая иена удорожает стоимость этого импорта для предприятий и потребителей.
Администрация Трампа оказывает помощь в повышении стоимости национальной валюты, поскольку премьер-министр Санаэ Такаити находится под растущим политическим давлением, требуя обуздать инфляцию и вернуть экономике устойчивый рост.
Почему иена падает?
С 2022 года Япония потратила миллиарды долларов, пытаясь ограничить падение иены, но валюта продолжает достигать новых минимумов. Отчасти это связано с тем, что инвесторы продолжают продавать валюту, в то время как глобальные события подтолкнули ее еще ниже, объясняет The Guardian.
Япония зависит от экспорта энергоносителей с Ближнего Востока и сильно пострадала от снижения добычи нефти и газа в регионе из-за войны США с Ираном. Это, в свою очередь, оказало давление на инфляцию, в то время как правительство попыталось ослабить давление на потребителей, потратив миллиарды долларов на топливные субсидии.
Банк Японии (BOJ) также сохранил процентные ставки на чрезвычайно низком уровне, что способствует снижению стоимости валюты, поскольку она менее привлекательна для международных инвесторов.
Еще одним фактором является государственный долг; правительство тратит на миллиарды долларов больше, чем получает в виде налогов, на меры по стимулированию стагнирующей экономики и борьбе со старением населения. Общий государственный долг Японии в настоящее время составляет более 200% от ее ВВП, что является самым высоким показателем в G20.
Почему администрация Трампа вмешалась в курс иены?
Первые признаки того, что США намерены вмешаться, появились во время заседания кабинета министров в администрации Трампа в пятницу. Министр финансов США Скотт Бессент был запечатлен с запиской, гласящей: «Что делать. Покупайте японские иены (JPY) на 5−10 миллиардов долларов».
«Япония была очень добра к нам, за исключением, конечно, Перл-Харбора», — сказал Трамп в воскресенье, подтвердив, что министерство финансов купило японских иен на миллиарды долларов, впервые за 30 лет, когда США вмешались для укрепления валюты в Японии.
Президент США заявил, что интервенция была бы «полезна для мировой экономики», но некоторые аналитики предполагают, что администрация Трампа обеспокоена тем, что усилия Японии по скупке иены, повышающие стоимость ее валюты, могут ударить по экономике США, сделав государственные заимствования более дорогими.
Чтобы высвободить деньги для покупки иены, Япония продает государственные облигации США, известные как казначейские обязательства. Многие страны владеют американскими облигациями в качестве хранилища национального богатства, но когда они продаются в больших количествах, это может привести к росту процентов, которые казначейство США выплачивает по своему долгу.
По сути, это удорожает для США привлечение заемных средств для финансирования государственных расходов, пишет The Guardian. Экономисты предполагают, что вмешательство администрации Трампа может быть попыткой ограничить объем государственных облигаций США, которые продает Япония.
«Поставьте себя на место министра финансов США Скотта Бессента, — написала аналитик Ребекка Паттерсон. — В его интересах сделать все возможное, чтобы помочь Японии стабилизировать курс иены как можно скорее».
Какую роль здесь играет политика Такаити?
Премьер-министр Санаэ Такаити недавно заявила, что она проводит весь день и большую часть ночи, планируя восстановление экономики Японии, но в то же время она борется за то, чтобы вернуть себе позиции в национальных опросах общественного мнения, поскольку рост цен на импорт, энергетический кризис на Ближнем Востоке и слабая иена подрывают ее авторитет среди избирателей.
В попытке остановить это снижение, она объявила в апреле, что Япония временно снизит налог с продаж на продукты питания, чтобы снизить стоимость жизни. Эти сокращения связаны с тем, что она также обещает инвестировать сотни миллиардов долларов в различные секторы экономики в рамках программы содействия экономическому росту, которая стала основной политикой ее нового правительства.
Но опасения по поводу того, как будут финансироваться все эти расходы — на фоне и без того огромного уровня долга — привели к опасениям, что ее политика может взорвать экономику, спровоцировав «шок в стиле Лиз Трасс». Эксперты говорят, что эта неопределенность подливает масла в огонь рыночной волатильности, что, в свою очередь, толкает иену вниз.
Насколько необычен этот шаг администрации Трампа?
В октябре прошлого года США закупили миллиарды аргентинских песо, чтобы поддержать финансы южноамериканской страны, за несколько недель до выборов, которые были жизненно важны для праворадикального президента страны Хавьера Милея, идеологического союзника Трампа.
В то время министр финансов США Бессент ясно дал понять, что это вмешательство было предпринято для обеспечения успеха аргентинской «программы реформ» — плана жесткой экономии, который некоторые называют «шоковой терапией», — предусматривавшего замораживание заработной платы и сокращение государственных расходов.
Некоторые аналитики предположили, что в лице Такаити Трамп видит идеального союзника, похожего на Милея, что может стать еще одним фактором, повлиявшим на решение поддержать иену.
При Такаити Япония одобрила крупнейшее со времен второй мировой войны наращивание военной мощи и планирует удвоить расходы на оборону до 2% ВВП в течение следующих пяти лет.
Эти планы подверглись критике из-за того, что Япония отказывается от давнего пацифизма, навязанного ее послевоенной конституцией, но были широко одобрены администрацией Трампа, которая подталкивает союзников к тому, чтобы они брали на себя больше ответственности за свою национальную оборону.