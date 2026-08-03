Вмешавшийся Трамп поддержал стремительно падающую валюту своих союзников

Но опасения по поводу того, как будут финансироваться все эти расходы — на фоне и без того огромного уровня долга — привели к опасениям, что ее политика может взорвать экономику, спровоцировав «шок в стиле Лиз Трасс». Эксперты говорят, что эта неопределенность подливает масла в огонь рыночной волатильности, что, в свою очередь, толкает иену вниз.