215 тысяч нижегородцев затронет перерасчет пенсий в августе

Перерасчет коснется нескольких категорий пенсионеров. В первую очередь — работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, вырастут выплаты у получателей пенсии по инвалидности. Также повышение возможно для тех, кто получает пенсию по потере кормильца, — при условии, что на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные взносы от работодателя.