215 тысяч нижегородцев затронет перерасчет пенсий в августе

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области в августе проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Мера затронет 215 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОСФР.
Перерасчет коснется нескольких категорий пенсионеров. В первую очередь — работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, вырастут выплаты у получателей пенсии по инвалидности. Также повышение возможно для тех, кто получает пенсию по потере кормильца, — при условии, что на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные взносы от работодателя.
Процедура проходит автоматически — пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в отделения СФР. Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера: чем она была выше, тем значительнее окажется увеличение пенсии. Максимально возможная прибавка — три пенсионных коэффициента. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156 рублей 76 копеек (при этом она зависит от года оформления пенсии).
Узнать количество накопленных пенсионных баллов можно в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого в строке поиска нужно ввести запрос «Выписка из ИЛС». Готовый документ появится в уведомлениях либо придет на электронную почту — в нем будет указано число накопленных баллов.
Выплаты с учетом перерасчета поступят пенсионерам в августе в соответствии с привычным графиком.