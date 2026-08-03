«Металлургия стала делом всей жизни»: Почетный металлург Людмила Цымбалюк рассказала, как построила карьеру и нашла личное счастье

— По стечению обстоятельств после школы пришла работать в металлографическую лабораторию одного из предприятий, — вспоминает Людмила Ювенальевна. — Было очень интересно, к тому же там во мне разглядели потенциал и отправили учиться в Московский институт стали и сплавов, где я успешно получила диплом по специальности «Физика металлов». Так что металлургия совершенно незапланированно, но к большому счастью, вошла в мою жизнь.