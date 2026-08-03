Финансовой подушки нижегородцам хватит в среднем на 4,4 месяца

По данным опроса сервиса SuperJob, средний запас финансовой прочности жителей Нижнего Новгорода составляет 4,4 месяца — именно столько горожане смогут прожить без дохода, опираясь на имеющиеся сбережения. При этом 38% респондентов признались, что вообще не имеют накоплений.
Исследование охватило экономически активное население города (опрос проводился с 14 по 20 июля 2026 года). Выяснилось, что 68% нижегородцев в той или иной степени контролируют свои финансы: 52% делают это примерно, а 16% ведут учет строго. Планировать будущие доходы и расходы старается 67% опрошенных: 45% ограничиваются горизонтом до полугода, 14% строят планы на срок от полугода до года, а 8% задумываются о перспективах более чем на год вперед.
В гипотетической ситуации потери всех источников дохода ответы распределились так:
12% смогут продержаться меньше месяца; 20% — от одного до двух месяцев; 14% — от трех до шести месяцев; 9% — от полугода до года; 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.
Уровень собственной финансовой грамотности большинство респондентов (55%) оценили как средний, 16% сочли его высоким, а 13% — низким.
Анализ данных выявил ряд закономерностей:
мужчины в целом внимательнее относятся к финансам, чем женщины: чаще ведут учет, строят долгосрочные планы и выше оценивают свою финансовую грамотность; молодежь до 35 лет реже следит за бюджетом, планирует расходы и считает себя финансово грамотной по сравнению с более старшими горожанами; среди людей 35−45 лет меньше тех, у кого есть сбережения; нижегородцы с высшим образованием тщательнее подходят к управлению финансами, чаще планируют и копят, чем выпускники колледжей; горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет расходов, а те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей, активнее составляют финансовые планы (преимущественно на короткий срок); доля людей со сбережениями и высокая самооценка финансовой грамотности растут вместе с уровнем дохода.