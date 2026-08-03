Финансовой подушки нижегородцам хватит в среднем на 4,4 месяца

мужчины в целом внимательнее относятся к финансам, чем женщины: чаще ведут учет, строят долгосрочные планы и выше оценивают свою финансовую грамотность; молодежь до 35 лет реже следит за бюджетом, планирует расходы и считает себя финансово грамотной по сравнению с более старшими горожанами; среди людей 35−45 лет меньше тех, у кого есть сбережения; нижегородцы с высшим образованием тщательнее подходят к управлению финансами, чаще планируют и копят, чем выпускники колледжей; горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет расходов, а те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей, активнее составляют финансовые планы (преимущественно на короткий срок); доля людей со сбережениями и высокая самооценка финансовой грамотности растут вместе с уровнем дохода.