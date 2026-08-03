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Минтранс из-за атак ВСУ создал штаб по грузоперевозкам в Азовском и Черном морях

Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ Минтранс России создал специальный штаб. Обстановку в регионе ведомство назвало «напряженной».

Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ Минтранс России создал специальный штаб. Обстановку в регионе ведомство назвало «напряженной».

«Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики», — подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что созданный штаб занимается организацией альтернативных логистических маршрутов, в частности, перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта.

В середине июля в Минтрансе предупредили, что из-за атак беспилотников «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки … массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта». В Минсельхозе, в свою очередь, заверили, что ситуация «не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны». Спустя неделю Минтранс запретил стоянку судов в местах на подходе к морским портам Азов и Кавказ, не защищенных системами ПВО.

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