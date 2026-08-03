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Татарстан вошел в топ-20 регионов России по качеству дорог

Республика Татарстан заняла 19-е место среди регионов России по качеству автомобильных дорог общего пользования.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующий рейтинг на основе данных на конец 2025 года составило РИА Новости.

В Татарстане доля дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 65,8%. Плотность дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. километров территории республики оказалась равна 483 километрам.

Соседями РТ в рейтинге стали Липецкая область, занявшая 18-е место, и Пермский край, разместившийся на 20-й позиции. Из регионов Приволжского федерального округа более высокое место занял Башкортостан, ставший 14-м.

При этом топ-10 регионов по качеству дорог составили Москва, Челябинская область, Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Адыгея, Краснодарский край, Дагестан, Московская и Тюменская область. Санкт-Петербург оказался на 11-м месте.

В 2025 году в Татарстане на ремонт и строительство региональных и местных автодорог направили 82,2 млрд рублей. В текущем, 2026 году соответствующие затраты увеличились до 91,4 млрд рублей.

В январе на заседании коллегии Миндортранса РТ руководитель ведомства Фарит Ханифов отмечал, что в нормативном состоянии на конец прошлого года в республике находилось лишь 52,23% дорог регионального значения, тогда как к 2030-му этот показатель должен достичь 60%.

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