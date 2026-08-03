Для координации перевозок в Азовском море создан оперативный штаб

Штаб занимается разработкой альтернативных логистических маршрутов и перераспределением грузовых потоков на другие виды транспорта, чтобы обеспечить своевременную доставку грузов в полном объеме.
В Минтрансе отметили, что ряд стивидорных компаний уже подтвердил готовность принять дополнительные объемы грузов и увеличить темпы обработки на терминалах с учетом их технических возможностей.
Кроме того, совместно с Минобороны России принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты морских судов в Азово-Черноморском бассейне.