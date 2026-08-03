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Для координации перевозок в Азовском море создан оперативный штаб

Минтранс России создал оперативный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне на фоне осложнения обстановки в акватории Азовского моря, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Штаб занимается разработкой альтернативных логистических маршрутов и перераспределением грузовых потоков на другие виды транспорта, чтобы обеспечить своевременную доставку грузов в полном объеме.

В Минтрансе отметили, что ряд стивидорных компаний уже подтвердил готовность принять дополнительные объемы грузов и увеличить темпы обработки на терминалах с учетом их технических возможностей.

Кроме того, совместно с Минобороны России принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности судоходства и защиты морских судов в Азово-Черноморском бассейне.