Вылов сельди в Хабаровском крае вырос на 8% в 2026 году

В Хабаровском крае продолжается лососевая путина-2026. По данным на 3 августа, местные рыбаки добыли 8,7 тысячи тонн биоресурсов, большая часть из которых приходится на горбушу и нерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края отметили, что основные подходы лосося фиксируются в июле и августе. Однако в этом году обстановку ухудшили паводки на реках и штормы на море.
Тем не менее, из отчета ФГБНУ «ВНИРО» за 30 июля 2026 года следует, что Хабаровский край занимает второе место по вылову тихоокеанских лососей среди субъектов ДФО.
Помимо рыбы, промышленники с начала путины выловили 8,6 тысячи тонн краба и креветок.
Также в ведомстве подвели общие итоги промысла. С начала года рыбопромышленники Хабаровского края освоили 315 тысяч тонн водных биоресурсов. Больше всего добыто минтая — 192 тысячи тонн. Положительные результаты фиксируются и по вылову сельди: ее добыто 82,1 тысячи тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продолжается добыча трески и палтуса в Охотском море и у Восточной Камчатки. Здесь местные рыбаки выловили 14,8 тысячи тонн рыбы.