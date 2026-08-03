Вылов сельди в Хабаровском крае вырос на 8% в 2026 году

Также в ведомстве подвели общие итоги промысла. С начала года рыбопромышленники Хабаровского края освоили 315 тысяч тонн водных биоресурсов. Больше всего добыто минтая — 192 тысячи тонн. Положительные результаты фиксируются и по вылову сельди: ее добыто 82,1 тысячи тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.