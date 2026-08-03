Волгоградцам могут сократить зимние каникулы

Зимние каникулы могут сократить для волгоградцев и жителей других регионов страны. Представлен проект производственного календаря, в котором обозначено, что отдыхать россияне будут в новогодние праздники 11 дней вместо 12-ти, как это было в 2025 году.
Выходными будут дни с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Далее трёхдневные выходные выпадут на 21−23 февраля и 6−8 марта.
Также дважды по три дня будут отдыхать россияне в мае — с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е числа.
Ещё три дня станут нерабочими в июне — с 12-го по 14-е, а далее на четыре дня подряд можно будет забыть о работе осенью — выходные выпадут на 4−7 ноября.
31 декабря 2027 года также предлагается сделать днём отдыха.
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