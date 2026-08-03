Самарцам могут увеличить пенсию по потере кормильца в 1,5 раза

Авторы предлагают увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент в 1,5 раза для ребенка, потерявшего обоих родителей. Для детей умершей одинокой матери коэффициент вырастет в 3 раза. По словам депутата, инициатива станет важным элементом государственной социальной политики в сфере защиты семьи и детства. Законопроект также укрепит правовую основу для дальнейшего совершенствования поддержки жителей страны.