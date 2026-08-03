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Петербуржцы рассказали, как долго смогут прожить без зарплаты

68% горожан следят за своими доходами.

Жители Петербурга имеют возможность прожить без зарплаты в среднем 4,4 месяца. Об этом они заявили в ходе опроса.

Опрос был проведён специалистами SuperJob. В ходе него выяснилось, что 68% горожан следят за своими как доходами, так и расходами, пишет «Петербургский дневник».

В случае потери работы 13% респондентов заявили, что их накоплений хватит менее чем на месяц. Ещё 19% готовы протянуть два месяца, 15% — от трёх до шести. Ещё 8% смогут прожить без притока денег от шести месяцев до года, а 7% — более чем год.

Добавим, что 38% респондентов не имеют сбережений. И граждане, которые зарабатывают до 100 тысяч рублей, ведут учёт своих доходов и расходов гораздо строже, чем те, у кого доходы выше.