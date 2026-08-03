Петербуржцы рассказали, как долго смогут прожить без зарплаты

В случае потери работы 13% респондентов заявили, что их накоплений хватит менее чем на месяц. Ещё 19% готовы протянуть два месяца, 15% — от трёх до шести. Ещё 8% смогут прожить без притока денег от шести месяцев до года, а 7% — более чем год.