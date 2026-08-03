По итогам первого полугодия выручка «Норникеля» увеличилась на 28%

«Основные проекты включали инвестиции в горнодобывающие активы Норильского сегмента в целях обеспечения роста добычи и переработки руды, а также модернизацию оборудования в рамках политики импортозамещения и обновление основных фондов. Продолжалось активное внедрение передовых технологий автоматизации, в том числе с использованием цифровых решений и искусственного интеллекта, — отметил президент “Норникеля”. — Мы продолжили реализацию нашего флагманского экологического проекта в Норильске, а также исполнение в полном объеме наших социальных обязательств перед работниками и жителями регионов присутствия».