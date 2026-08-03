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По итогам первого полугодия выручка «Норникеля» увеличилась на 28%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» опубликовала промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» опубликовала промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года.

За 6 месяцев консолидированная выручка выросла до 8,3 млрд долл. США (рост составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Показатель EBITDA вырос на 50% и достиг показателя 3,9 млрд долл. США. Рентабельность EBITDA составила 47%.

Рост стал следствием положительной динамики цен на цветные и драгоценные металлы.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, комментируя финансовые результаты, подчеркнул: "Изменения в макроэкономической среде, которая оказывает существенное влияние на наши финансовые результаты, носили разнонаправленный характер в течение первых шести месяцев этого года.

Курс рубля оставался крепким, вырос налог на добычу полезных ископаемых, который привязан к рыночным ценам на металлы, и сохранилось высокое инфляционное давление на производственную себестоимость.

В то же время улучшилась конъюнктура на мировых рынках металлов. Мы с осторожностью оцениваем эти улучшения и видим серьезные риски для их устойчивости".

Он особо отметил действия менеджмента по реструктуризации долгового портфеля, благодаря которым процентные платежи удалось сократить на 37% относительно аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде, по словам Потанина, компания продолжила реализацию долгосрочной инвестиционной программы. Капитальные затраты за 6 месяцев 2026 года выросли до 1,4 млрд долл. США.

«Основные проекты включали инвестиции в горнодобывающие активы Норильского сегмента в целях обеспечения роста добычи и переработки руды, а также модернизацию оборудования в рамках политики импортозамещения и обновление основных фондов. Продолжалось активное внедрение передовых технологий автоматизации, в том числе с использованием цифровых решений и искусственного интеллекта, — отметил президент “Норникеля”. — Мы продолжили реализацию нашего флагманского экологического проекта в Норильске, а также исполнение в полном объеме наших социальных обязательств перед работниками и жителями регионов присутствия».

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