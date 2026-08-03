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Сбережений самарцев в среднем хватит на 4,4 месяца без зарплаты

37% жителей Самары не имеют накоплений.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сбережений экономически активных жителей хватит в среднем на 4,4 месяца без зарплаты. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Большинство экономически активных самарцев (69%) следят за своими доходами и расходами. При этом 31% жителей не ведет учет финансов», — рассказали аналитики.

Среди жителей города 37% признались, что не имеют сбережений. Остальные распределились так: 14% смогут продержаться без дохода меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, 15% — от трех до шести, 8% — от полугода до года. Лишь 7% респондентов располагают накоплениями, которых хватит более чем на год.

Свою финансовую грамотность большинство жителей (53%) оценивают как среднюю. Мужчины чаще женщин ведут учет и активнее планируют бюджет. Молодежь до 35 лет следит за финансами реже, чем старшее поколение. Горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учет, чем те, кто зарабатывает больше. С ростом заработка увеличивается доля имеющих сбережения.