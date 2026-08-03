Сбережений самарцев в среднем хватит на 4,4 месяца без зарплаты

Среди жителей города 37% признались, что не имеют сбережений. Остальные распределились так: 14% смогут продержаться без дохода меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, 15% — от трех до шести, 8% — от полугода до года. Лишь 7% респондентов располагают накоплениями, которых хватит более чем на год.