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Абрикосами и актинидией дальневосточной балуют аграрии жителей и гостей Хабаровска

Приобрести местные ягоды можно на ярмарке выходного дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Краевом сельскохозяйственном фонде подвели итоги двух дней работы ярмарки выходного дня, где жители и гости Хабаровска могут приобрести местную продукцию. Об этом сообщает ИА «хабаровский край сегодня».

В субботу, 1 августа, торговать собственным урожаем приехали 55 фермеров. В этот день было продано 4,5 тонны продукции на 1,3 млн рублей.

Как обычно, в воскресенье активность продавцов и покупателей несколько снизилось. Объем реализованной продукции составил 3,7 тонн, а выручка — 950 тысяч рублей.

Традиционно покупателей баловали местными овощами, фруктами, молочной и рыбной продукцией и медом.

— В эти выходные фермеры буквально завалили прилавки абрикосами. В этом году невероятно богатый урожай. Появились также малина и яблоки, — рассказал руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.

Он также добавил, что впервые в продаже появилась актинидия дальневосточная.

Всего за 28 дней работы ярмарки выходного дня аграрии Хабаровского края продали 50,2 тонны продукции. Выручка составила 15,6 миллионов рублей.

Напомним, ярмарка работает по субботам и воскресеньям на территории краевого цирка.