Абрикосами и актинидией дальневосточной балуют аграрии жителей и гостей Хабаровска

В Краевом сельскохозяйственном фонде подвели итоги двух дней работы ярмарки выходного дня, где жители и гости Хабаровска могут приобрести местную продукцию. Об этом сообщает ИА «хабаровский край сегодня».
В субботу, 1 августа, торговать собственным урожаем приехали 55 фермеров. В этот день было продано 4,5 тонны продукции на 1,3 млн рублей.
Как обычно, в воскресенье активность продавцов и покупателей несколько снизилось. Объем реализованной продукции составил 3,7 тонн, а выручка — 950 тысяч рублей.
Традиционно покупателей баловали местными овощами, фруктами, молочной и рыбной продукцией и медом.
— В эти выходные фермеры буквально завалили прилавки абрикосами. В этом году невероятно богатый урожай. Появились также малина и яблоки, — рассказал руководитель центра инжиниринга Краевого сельскохозяйственного фонда Константин Могильный.
Он также добавил, что впервые в продаже появилась актинидия дальневосточная.
Всего за 28 дней работы ярмарки выходного дня аграрии Хабаровского края продали 50,2 тонны продукции. Выручка составила 15,6 миллионов рублей.
Напомним, ярмарка работает по субботам и воскресеньям на территории краевого цирка.