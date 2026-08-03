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Объем продаж кредитов наличными в России достиг 2,9 трлн рублей — ВТБ

По оценкам ВТБ, за семь месяцев 2026 года объем выдачи потребительских кредитов на розничном.

По оценкам ВТБ, за семь месяцев 2026 года объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке достиг 2,9* трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 64%.

По данным аналитиков, россияне оформили за семь месяцев более 15 млн кредитов наличными, что на 43% больше, чем годом ранее. Банк показал более активную динамику по сравнению с рынком, увеличив продажи на 79%, до 60 млрд рублей. Число оформленных договоров выросло до 745 тысяч.

Основными факторами роста рынка стали постепенное снижение ключевой ставки и начало реализации отложенного спроса на потребительские цели.

— Рынок потребкредитования продолжает расти вслед за корректировкой среднерыночных ставок, которые сегодня закрепились на уровне 29,3% против 32% в начале года. Клиенты постепенно возвращаются к отложенным крупным покупкам и активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии. Во многом это связано с осторожной риторикой ЦБ по ключевой ставке — рынок ждет определенности, — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда на фоне снижения ставок по кредитам у клиентов остается возможность продолжать копить средства на депозитах под высокий процент.

— Клиенты пока сохраняют и тренд на накопления: доходность вкладов сохраняется на высоком уровне, и многие предпочитают разместить свободные средства на вкладах и накопительных счетах, получая высокую доходность ежемесячно, — добавил Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.